Уехавшая в Америку Мария Машкова посвятила трогательный пост родителям

В своем посте в социальной сети Мария Машкова, дочь народного артиста РФ Владимира Машкова, выразила благодарность своии родителям, назвав их рок-звездами, а также признавшись в счастье быть их ребенком.

Актриса считает удачей родиться в такой семье

Как отметила актриса, она считает удачей родиться в их семье, где царила сильная любовь. Публикацию Мария завершила пожеланием мира во всем мире.

«Счастлива, что родилась именно у вас! Мне повезло, что вы сильно любили друг друга, когда приглашали на эту планету меня! Я это чувствую каждой хромосомой. Да будет мир во всем мире!» — приводит NEWS.ru слова Машковой.