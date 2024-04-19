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Петров показал жену и мать, Бондарчук-младший — свою невесту

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Петров показал жену и мать, Бондарчук-младший — свою невесту
Знаменитости
Источник фото: @actorsashapetrov

Достаточно просто посетить премьеру фильма для того, чтобы увидеть членов звездных семей на красной дорожке перед сеансом

В последнее время многие российские звезды все чаще появляются на светских мероприятиях в компаниях своих родственников, расширяя круг общественных контактов. Ранее зрители не имели представления о личной жизни отечественных знаменитостей, включая их семейные связи. Однако сейчас достаточно просто посетить премьеру фильма для того, чтобы увидеть членов звездных семей на красной дорожке перед сеансом.

Так, на недавнем показе ленты по произведению Кира Булычева собрались многие известные персоны, в числе которых режиссер Фёдор Бондарчук, который пришел туда с дочерьми Верой и Маргаритой, а также сыном и его новой избранницей. 

Александр Петров также всячески привлекает внимание к своей молодой жене и маме на светских мероприятиях.

Информационное агентство «Informing»

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