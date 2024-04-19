Даня Милохин раскрыл сокровенную тайну Евгении Медведевой

Несмотря на некие недоразумения между Даней Милохиным и Евгенией Медведевой, они вскоре восстановили отношения. Это позволило Милохину привлекать внимание за пределами родины, и ему до сих пор задают вопросы о бывшей партнерше.

Милохин рассказал, что у спортсменки есть ревнивый парень

В одном из прямых эфиров блогера спросили, не хотел бы он пригласить к себе фигуристку. Милохин был удивлен, учитывая то, что у нее есть ревнивый парень, который, по его мнению, должен сделать такой шаг.

В июне спортсменка рассекретила роман с коллегой Дмитрием Чигиревым

Заметим, что до лета прошлого года Медведева не раскрывала подробности личной жизни. Поклонники догадывались о избраннике Евгении, но его личность долгое время оставалась для общественности тайной. Только в июне спортсменка рассекретила роман с коллегой Дмитрием Чигиревым.