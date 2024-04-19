Комик Харламов разнес Кологривого в эфире Comedy Club

На шоу Comedy Club комик Гарик Харламов не упустил шанса пошутить над Никитой Кологривым, актером из сериала «Слово пацана».

Харламов обсудил с гостем студии, почему после успеха сериала «Слово пацана« только один актер »сорвал крышу»

Он обсудил с гостем студии, Славой Копейкиным, как изменилась его жизнь после успеха сериала и почему только один актер «сорвал крышу». Копейкин лишь улыбнулся, заявив, что это только начало.

Недавно Кологривый попал в центр внимания из-за пьяного инцидента в ресторане, где его обвинили в нападении на персонал и укусе официантки. Ему назначили семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По сообщению Газеты ру, после этого случая съемки фильма «Жириновский. Взлет» пришлось приостановить, но режиссер подтвердил, что Кологривый остается кандидатом на главную роль, несмотря на объявленный повторный кастинг.