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Комик Харламов разнес Кологривого в эфире Comedy Club

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Комик Харламов разнес Кологривого в эфире Comedy Club
Знаменитости
Источник фото: @n.kologrivyy

На шоу Comedy Club комик Гарик Харламов не упустил шанса пошутить над Никитой Кологривым, актером из сериала «Слово пацана». 

Харламов обсудил с гостем студии, почему после успеха сериала «Слово пацана« только один актер »сорвал крышу»

Он обсудил с гостем студии, Славой Копейкиным, как изменилась его жизнь после успеха сериала и почему только один актер «сорвал крышу». Копейкин лишь улыбнулся, заявив, что это только начало.

Недавно Кологривый попал в центр внимания из-за пьяного инцидента в ресторане, где его обвинили в нападении на персонал и укусе официантки. Ему назначили семь суток ареста по статье о мелком хулиганстве. По сообщению Газеты ру, после этого случая съемки фильма «Жириновский. Взлет» пришлось приостановить, но режиссер подтвердил, что Кологривый остается кандидатом на главную роль, несмотря на объявленный повторный кастинг.

Информационное агентство «Informing»

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