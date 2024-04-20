«Я пошутил»: кого из артистов «отменили» за слова о теракте в «Крокусе»

Комика из Реутова могут оштрафовать за шутку о теракте в «Крокус Сити Холле«, сделанную в ходе переписки с администратором гостиницы. Это вызвало волну »отмены», а также преследования.

Юристы указывают, что за слова, оправдывающие терроризм, можно получить до 5-ти лет лишения свободы с миллионным штрафом.

Манижу отменили в ее стране, Белоруссии и Казахстане

Манижа, представительница РФ на «Евровидении», лишилась возможности выступать в своей стране после того, как выступила за гуманное обращение с террористами. Отказы от выступлений последовали из Белоруссии и Казахстана. Однако артистка продолжает выступать на корпоративах, стоимость ее выступлений оценивается в 1,5 миллиона рублей, информирует News.ru.