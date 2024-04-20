Группа «Би-2» резко высказалась о концерте в Омске

Как сообщает Ngs55.ru, лидер группы «Би-2« выразил свое мнение о концерте в Омске в интервью Ирине Шихман (иноагент) на ютуб-канале »А поговорить?».

На концерте, запланированном на 28 апреля 2022 года, был обнаружен баннер в цветах российского флага с надписью «Za президента», что стало причиной его отмены. Музыканты арендовали зал и считали, что имеют право управлять пространством, но возник конфликт с администрацией площадки.

Музыканты имели полное право влиять на атмосферу в арендованном зале

Лева из Би-2 (Егор Бортник, иноагент) рассказал, что они имели полное право влиять на атмосферу в арендованном зале. Он также подчеркнул, что аренда площадки дает полномочия изменять окружающее пространство под нужды их выступления. Однако во время концерта в Омске артисты столкнулись с препятствиями из мэрии и губернаторства, когда начали завешивать негативные символы черной тканью.

После инцидента группа решила отменить концерт, с того времени их выступления прекратились. Максим Лакмус, бас-гитарист группы, в свой черед подчеркнул, что у них всегда была позиция не выступать на фоне каких-либо символов и рекламы.