Стало известно, кто прошел в финал 12-го сезона телешоу «Голос»

В полуфинале «Голоса» на Первом канале принятые решения звездных наставников вызвали у зрителей удивление, сообщает СтарХит. Команда Полины Гагариной, к примеру, представила 2-х сильных участников, но внимание зрителей привлек Богдан Шувалов, за которого проголосовала вся аудитория.

Команда Антона Беляева впечатлила общественность вокальными данными Бэка Шошиашвили и Анастасии Садковской. Бэк исполнил трек Стиви Уандера, а Садковская - хит Владимира Преснякова.

В финале телешоу в команду Преснякова попал Георгий Русских. Представители Zivert же завершили выступления на сцене, исполнив композиции «Тут и там» и «Я просто люблю тебя».