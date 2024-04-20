Бондарчук принался, что Минниханов ему лично сказал про «Слово пацана»

По данным 116.ru, на днях в Казани был представлен еще один проект Федора Бондарчука — это «Гостья из будущего». В ходе обсуждения кинофильма была затронута идея о сериале о казанских бандитах. Видео с этого события опубликовал режиссер Ильшат Рахимбай, который присутствовал на мероприятии в качестве зрителя.

В прошлом году Бондарчук и Жора Крыжовников посетили Казань, возможно для того, чтобы «объясниться» перед властями Татарстана перед премьерой телесериала. Предполагается, что проблемы со съемками могли быть связаны с неодобрением со стороны чиновников, которые высказывали свои опасения относительно влияния ленты на современных подростков.

Не дали разрешение на съемки в Казани

Позже съемочная группа все же переехала в Ярославль, чтобы воссоздать атмосферу Казани 80-х. Минниханов признал, что власти Татарстана не дали разрешение на съемки в Казани, и выразил недовольство тем, что в сериале были показаны негативные стороны прошлого города. Он подчеркнул, что стремился создать образ безопасного города, выразив разочарование, что вопрос о бандитском прошлом Казани снова стал актуальным.