Никита Михалков сделал резкое заявление о сбежавших из РФ режиссёрах: «Закрыть прокат»

Глава Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выразил резкое мнение относительно режиссёров, покинувших Россию и критикующих ее из-за границы.

Он предложил лишать кинодеятелей прокатных разрешений, закрывать доступ к широкой аудитории. Михалков подчеркнул разницу между русской интеллигенцией, вынужденно уезжавшей в минувшем веке, и современными эмигрантами, которые, по его мнению, используют свои фильмы для критики родины.

Он также добавил, что представители первой группы вносили вклад в развитие страны, а нынешние эмигранты сосредотачиваются исключительно на негативных аспектах, пишет Царьград.