Дмитрий Макаров рассказал правду об ухудшении здоровья Успенской

Директор Любови Успенской опроверг слухи о ее предполагаемом ухудшении здоровья, утверждая, что такие сообщения являются всего лишь вымыслом.

Успенская обратилась к врачам

Дмитрий Макаров подчеркнул, что артистке не требовалась медицинская помощь из-за болей в сердце, и призвал не обращать внимания на ложные сообщения. Это заявление было сделано в ответ на сообщения Телеграм-канала 112 о том, что Успенская обратилась к врачам с жалобами на сильные сердечные боли. Сообщалось, что рассматривался даже вопрос о ее госпитализации.

В феврале певица получила российское гражданство. В процессе оформления она рассказывала о сдаче экзамена вместе с таджиками. Она отметила, что ответственные лица не имели сомнений относительно ее запроса на гражданство.