Информинг » Знаменитости » Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву

Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву

Image 16+
Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву
Знаменитости
Источник фото: @maxgalkinru

Российский художник Никас Сафронов поделился своими воспоминаниями о Максиме Галкине*, который, по его словам, всегда учитывал мнение своей знаменитой супруги Аллы Пугачёвой.

Как сообщает Никас, шоумен соглашался с её предложениями относительно гостей на праздничных мероприятиях и сопровождал Примадонну в гости, даже если это было для него не совсем комфортно.

По словам Сафронова, обычно пародист держался в гостях на заднем плане, однако при этом он всегда был рядом с Аллой Борисовной, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Сегодня, 17:08

22-летняя певица Валя Карнавал снялась в кружевных чулках

Сегодня, 14:28

Резник хорошо относится к Пугачевой, но не желает общаться с Галкиным

Сегодня, 14:28

Татьяна Овсиенко заявила, что из-за тяжелой болезни еле передвигается

Сегодня, 13:38

Бондарчук принался, что Минниханов ему лично сказал про «Слово пацана»

Сегодня, 13:33

Никита Михалков сделал резкое заявление о сбежавших из РФ режиссёрах: «Закрыть прокат»

Сегодня, 12:08

Телекритик Горбунов: Иван Ургант может вернуться на ТВ-экраны осенью

Сегодня, 11:28

Стало известно, кто прошел в финал 12-го сезона телешоу «Голос»

Сегодня, 10:33

Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву

Сегодня, 10:18

Дмитрий Макаров рассказал правду об ухудшении здоровья Успенской

Сегодня, 10:18

Валерия отметила 56-летие: кто из звезд присутствовал на празднике

Сегодня, 10:03

Елена Воробей прокомментировала новость о гастролях с украинцами

Сегодня, 10:03

«Я пошутил»: кого из артистов «отменили» за слова о теракте в «Крокусе»

Сегодня, 05:43

Группа «Би-2» резко высказалась о концерте в Омске

Сегодня, 04:23

Петров показал жену и мать, Бондарчук-младший — свою невесту

Вчера, 23:43

Уехавшая в Америку Мария Машкова посвятила трогательный пост родителям

Вчера, 22:53

Комик Харламов разнес Кологривого в эфире Comedy Club

Вчера, 21:43

Даня Милохин раскрыл сокровенную тайну Евгении Медведевой

Вчера, 21:18

Софья Эрнст призналась, как Бурунов развлекал ее во время постельных сцен

Вчера, 16:18

«Малахов попал по-крупному»: на его шоу подали в суд

Вчера, 16:13

Новости партнеров
2023
ru-RU