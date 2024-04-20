Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву

Российский художник Никас Сафронов поделился своими воспоминаниями о Максиме Галкине*, который, по его словам, всегда учитывал мнение своей знаменитой супруги Аллы Пугачёвой.

Как сообщает Никас, шоумен соглашался с её предложениями относительно гостей на праздничных мероприятиях и сопровождал Примадонну в гости, даже если это было для него не совсем комфортно.

По словам Сафронова, обычно пародист держался в гостях на заднем плане, однако при этом он всегда был рядом с Аллой Борисовной, пишет АиФ.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ