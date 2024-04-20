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Валерия отметила 56-летие: кто из звезд присутствовал на празднике

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Валерия отметила 56-летие: кто из звезд присутствовал на празднике
Знаменитости
Источник фото: @valeriya

Певица Валерия весело отметила свой 56-й день рождения в кругу близких друзей. Артистка поделилась радостью с поклонниками, отметив, что она никогда еще не чувствовала себя такой удовлетворенной. 

Фото и видео с праздника показали ее счастливую и энергичную атмосферу в компании близких. На снимке, помимо самой Валерии и Иосифа Пригожина, можно увидеть Ларису Долину, Юлию Ковальчук, Алексея Чумакова и других звезд. 

Источник фото: @valeriya

Валерия также выразила благодарность родным, друзьям, поклонникам за счастье, которое они приносят ей. Ее пост в соцсетях вызвал волну теплых слов от поклонников, которые выразили свою любовь и восхищение любимой артисткой.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

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