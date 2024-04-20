Эксперт объяснил снижение интереса к концертам Киркорова и Баскова

Доходы Николая Баскова и Филиппа Киркорова резко сократились из-за снижения интереса к их творчеству. По мнению многих экспертов из мира отечественного шоу-бизнеса, это связано с возрождением интереса к музыке 80-90-х годов после выхода «Слова пацана».

Экономический фактор тоже оказывает немалое влияние. Так, спрос на концерты «дорогих» звезд снизился, а количество частных вечеринок уменьшилось на треть. Организаторы корпоративов теперь предпочитают артистов с более доступными гонорарами. В этом контексте набирает популярность Антон Самойлов, Анна Асти, Полина Гагарина и певец Шаман, пишет Вокруг ТВ.