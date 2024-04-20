Актер Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Владимир Долинский, известный по ролям в кинофильмах Марка Захарова и многих популярных сериалах, отмечает свое 80-летие 20 апреля. Актер поделился опытом сотрудничества с Никитой Михалковым, отметив, что режиссер, несмотря на строгость, является его товарищем.

Заслуженный артист РФ считает работу с Михалковым сплошным удовольствием, он уважает его как художника. Долинский рассказал, как попал в постановку «12» Михалкова и убеждал режиссера в важности одной реплики для его персонажа.

Дает артистам свободу

Никита Сергеевич, по мнению Долинского, дает артистам свободу в пределах установленных рамок, что позволяет импровизировать, а также персонализировать свои роли. Актер напоследок отметил в беседе с АиФ, что в кино и в театре Михалков одинаково глубок и серьезен, поэтому он целиком и полностью доверяет ему как режиссеру.