Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Ксения Шойгу в своем Телеграм-канале поделилась редким фотоснимком своей 2-летней дочери Миланы. На снимке подросшая девочка изображена с игрушечными медицинскими инструментами, готовая лечить свою заболевшую маму.

В подписи к фотографии дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу выразила свою радость от того, что ее наследница всегда рядом, готовая помочь.

Источник фото: @ksenia_shoigu

Ксения, напомним, воспитывает ребенка совместно с Алексеем Столяровым, известным спортивным блогером. В минувшем году СМИ стало известно о разрыве отношений между ними. Официально объявила об этом пара на мероприятии в Алабине, пишет Газета. ру.