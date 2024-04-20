22-летняя певица Валя Карнавал снялась в кружевных чулках

Молодая блогерша и исполнительница Валя Карнавал поделилась со своими многочисленными подписчиками откровенными фотоснимками. Кадры она разместила в своем блоге.

На фотографиях артистка предстает перед объективом в довольно вызывающем наряде. В образ 22-летней певицы входят обтягивающая спортивная черная кофта с белым принтом, короткие черные мини-шорты, дополненные белыми кружевными чулками и туфли на высоких каблуках.

Источник фото: @Karna.Val

Волосы Валя аккуратно уложила в хвост, губы подчеркнула коричневой помадой, а также выделила глаза широкими стрелками.