Татьяна Овсиенко заявила, что из-за тяжелой болезни еле передвигается

Татьяна Овсиенко вынуждена была высказаться в связи с распространяющимися слухами о ее состоянии после выступления в Краснодаре. Артистка признала, что ее внешний облик изменился из-за давних проблем с позвоночником, которые сказываются на ее здоровье и внешности.

Выступил в защиту Овсиенко

Овсиенко заверила поклонников, что это никоим образом не связано с алкогольной зависимостью, как предполагали некоторые. Певица также признала свою нерегулярность в посещении тренажерного зала, что может негативно сказываться на ее состоянии. Продюсер Игорь Сандлер выступил в защиту Овсиенко, отметив, что ее личная жизнь и привычки не должны становиться объектом обсуждения.

Он подчеркнул, что Татьяна Овсиенко является таким же человеком, как и все, и критика ее поведения неуместна. Тем временем, сама певица обратилась к поклонникам, выразив благодарность за поддержку и заверив, что будет продолжать радовать своими выступлениями и душевными песнями.