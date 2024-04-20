Резник хорошо относится к Пугачевой, но не желает общаться с Галкиным

Долгие годы Алла Пугачева и Максим Галкин* поддерживали тесные отношения с Ильей Резником, однако ситуация вскоре изменилась, а теперь их дружба находится под большим вопросом.

Илья Резник, близкий друг Примадонны, высказывает недовольство по отношению к Галкину* из-за его статуса иностранного агента, что вызвало некоторое недопонимание между ними. Резник осуждает комика и выражает надежду на то, что Алла Борисовна очень скоро вернется назад в Россию и пожалеет о своих поступках.

Обеспокоенный потерей дохода

Однако композитор сохраняет дружеские отношения с самой Пугачевой, предпочитая избегать политических дискуссий. Несмотря на это, он продолжает активно заниматься творчеством в Крыму, выражая свою обеспокоенность из-за потери дохода от авторских прав из-за исключения песен народной артистки из радиоэфиров.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ