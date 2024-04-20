Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Телесериал «Чужие деньги» выйдет на экраны в 2025 году. Главный герой Максим Матвеев оказывается в сложной ситуации с бандитами, но как он из нее выберется, пока что неизвестно. Чтобы приняли за своего, ему придется хорошо постараться.

Начавшиеся съемки криминальной драмы вызвали интерес у публики. Актер, утвержденный на две главные роли, поделился своими впечатлениями от работы над новым проектом.

Матвеев воплотит образы провинциала-неудачника и криптомафиози

Матвеев признался, что раньше ему не приходилось играть двух персонажей в одном проекте. Он воплотит образ провинциала-неудачника, а также криптомафиози, который вынужден возглавить криминальный бизнес. Артист тщательно готовится к этой задаче, разрабатывая для каждого персонажа свои способы поведения и черты характера, пишет Вокруг ТВ.