Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

64-летний музыкант Гарик Сукачев в разговоре со Светланой Бондарчук в ходе ютуб-шоу «Света вокруг света» рассказал о своей семейной жизни. Супруги живут вместе с 1983 года. Ольга, жена артиста, даже продала свой ресторан для того, чтобы Гарик снял картину «Праздник«. Он же посвятил ей свою популярную песню »Ольга».

Знакомство пары началось не слишком радужно

Знакомство пары началось не слишком радужно, летом он увидел, как девочка изменилась, превратившись в красотку из гадкого утенка, почувствовав сильное влечение. Сейчас он считает супругу своим близким другом и очень ценит ее. У них подрастает двое детей: сын Александр и дочка Анастасия, которые родились с разницей в 19 лет, пишет МК.