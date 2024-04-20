Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Ольга Орлова, знаменитая телеведущая и певица, призналась, что после рождения второго ребенка ей пришлось снова вспоминать, как это ухаживать за младенцем. У артистки также есть 23-летний сын Артем.

При выборе имен для своих детей Ольга руководствовалась соответствием имени к отчеству

В интервью знаменитость поделилась, что при выборе имен для своих детей она руководствовалась соответствием имени к отчеству, чтобы имена были легко произносимыми. Ольга при этом не разделяет моду на сложные в произношении имена.

В своих постах в соцсетях Орлова часто обсуждает материнство и делится своим опытом. Также исполнительница спросила у пользователей, как они назвали своих детей, почему выбрали это имя.