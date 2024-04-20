Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Кристина Асмус, известная россиянам по телесериалу «Интерны», в данное время отдыхает в Венеции со своей дочерью Анастасией. Она заявила подписчикам, что хочет вновь стать мамой. Актриса, чей ребенок отпраздновал 10-летие, выразила надежду на то, что это произойдет раньше, чем через десять лет.

Недавно появились слухи о воссоединении экс-супругов

В 2013 году актриса, напомниаем, вышла замуж за Гарика Харламова, с которым у них родилась дочь Анастасия в 2014 году. Пара развелась спустя шесть лет. После развода Асмус начала встречаться с Романом Евдокимовым, Харламов завязал отношения с Катериной Ковальчук. Недавно появились слухи о воссоединении экс-супругов. Они эти сплетни не комментируют.