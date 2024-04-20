Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Мнение музыкального продюсера Сергея Дворцова о певце Александре Ревве было изложено на сайте «Страсти».

Ревва стремится исключительно к личной выгоде

Шоумен критикует поведение артиста, утверждая, что он стремится исключительно к личной выгоде, а также уличает его в лицемерии.

Дворцов указывает на то, что Ревва забывает о своих родителях, не помогает никак им, что является для него большим минусом.

Он также высказывает сомнения, что россияне ждут возвращения Александра на сцену, отмечая, что его поклонников осталось немного, а на отечественной сцене есть немало артистов, заменяющих Ревву и при этом остающихся верными своей стране.