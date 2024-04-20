Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Михаил Мамаев сообщил в своем телеграм-канале о том, что его госпитализировали из-за травмы глаза, которая усугубилась после нескольких лет болезни.

Михаилу Мамаеву понадобится некоторое время на восстановление

В своем сообщении российский артист поделился фото с повязкой на глазу, описав процедуру хирургического вмешательства, а также упомянув изменение цвета зрачков. Мамаев также признался, что ему понадобится некоторое время на восстановление, но после этого он намерен вернуться к журналистике. Также Михаил отмечает, что его последним кинофильмом был «Гардемарины 1787. Война».

В конце 2022 года Мамаев отправился на СВО добровольцем. Он стал военным корреспондентом, собирал материал для своей собственной ленты. По всей видимости, там он и получил травму, хотя официальных подтверждений этому не было. Родным и близким о своей работе артист ничего не рассказывал, чтобы они не волновались.