Информинг » Знаменитости » Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Image 16+
Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза
Знаменитости
Источник фото: @mikhail_mamaev

Михаил Мамаев сообщил в своем телеграм-канале о том, что его госпитализировали из-за травмы глаза, которая усугубилась после нескольких лет болезни. 

Михаилу Мамаеву понадобится некоторое время на восстановление

В своем сообщении российский артист поделился фото с повязкой на глазу, описав процедуру хирургического вмешательства, а также упомянув изменение цвета зрачков. Мамаев также признался, что ему понадобится некоторое время на восстановление, но после этого он намерен вернуться к журналистике. Также Михаил отмечает, что его последним кинофильмом был «Гардемарины 1787. Война».

В конце 2022 года Мамаев отправился на СВО добровольцем. Он стал военным корреспондентом, собирал материал для своей собственной ленты. По всей видимости, там он и получил травму, хотя официальных подтверждений этому не было. Родным и близким о своей работе артист ничего не рассказывал, чтобы они не волновались.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей

Вчера, 22:28

Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Вчера, 22:28

Актер Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Вчера, 18:03

Эксперт объяснил снижение интереса к концертам Киркорова и Баскова

Вчера, 18:03

Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Вчера, 17:08

22-летняя певица Валя Карнавал снялась в кружевных чулках

Вчера, 14:28

Резник хорошо относится к Пугачевой, но не желает общаться с Галкиным

Вчера, 14:28

Татьяна Овсиенко заявила, что из-за тяжелой болезни еле передвигается

Вчера, 13:38

Бондарчук принался, что Минниханов ему лично сказал про «Слово пацана»

Вчера, 13:33

Никита Михалков сделал резкое заявление о сбежавших из РФ режиссёрах: «Закрыть прокат»

Вчера, 12:08

Телекритик Горбунов: Иван Ургант может вернуться на ТВ-экраны осенью

Вчера, 11:28

Стало известно, кто прошел в финал 12-го сезона телешоу «Голос»

Вчера, 10:33

Никас Сафронов: Максим Галкин всегда слушался Аллу Пугачёву

Вчера, 10:18

Дмитрий Макаров рассказал правду об ухудшении здоровья Успенской

Вчера, 10:18

Валерия отметила 56-летие: кто из звезд присутствовал на празднике

Вчера, 10:03

Новости партнеров
2023
ru-RU