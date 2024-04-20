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Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей

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Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей
Знаменитости
Источник фото: @kate_middleton_fan_russia

Принц Уильям поделился интересными деталями о предпочтениях детей в пище во время посещения благотворительной организации «Излишек к ужину». 

Дети принца Уильяма очень сильно любят спагетти

Он упомянул, что Джордж, Шарлотта, Луи очень сильно любят спагетти. Они часто просят этот вид пищи к ужину. Однако сам принц не умеет готовить это блюдо, поэтому его готовит для них повар. Шеф-повар королевской семьи Альдо Зилли также ранее упоминал, что спагетти карбонара часто готовится в доме Кейт и Уильяма, а также подается на мероприятиях, где они присутствуют. 

Принц является поклонником стейков, а Кейт никогда не отказывается от десертов, пишет Чемпионат.

Информационное агентство «Informing»

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