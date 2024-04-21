На канале НТВ стартовали съемки нового телешоу из линейки «Суперстар!». На этот раз - для музыкальных групп. Проект будет вести Лера Кудрявцева, а также Наташа Королева, Сергей Соседов, Стас Пьеха, пишет Российская Газета.

В шоу участвуют восемь коллективов

В музыкальном шоу участвуют восемь коллективов, известных в 80-х и 90-х годах. Пока что не объявлены их имена. Каждый выпуск будет посвящен отдельной теме. В финале каждая из групп представит новый материал. Победителем станет участник с наибольшим количеством голосов по итогам всех показанных выпусков.