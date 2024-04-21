У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Актер театра и кино Юрий Омельченко скончался после инсульта и сердечного приступа. Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов подтвердил эту информацию, выразив свои соболезнования.

Омельченко получал лечение в больнице, но, несмотря на улучшение состояния здоровья, его не удалось спасти.

Артист известен ролями в спектаклях, таких как «Сокровища капитана Флинта», «Аленький цветочек», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты», а также в многих кинофильмах, включая «Беспокойство», «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун».

Новость о смерти кинодеятеля стала известна вчера, 20 апреля, уточняет Лента. ру.