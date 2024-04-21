Информинг » Знаменитости » У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Image 16+
У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт
Знаменитости
Источник фото: Соц.сети

Актер театра и кино Юрий Омельченко скончался после инсульта и сердечного приступа. Заместитель директора Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Ильхам Мамедов подтвердил эту информацию, выразив свои соболезнования. 

Омельченко получал лечение в больнице, но, несмотря на улучшение состояния здоровья, его не удалось спасти. 

Артист известен ролями в спектаклях, таких как «Сокровища капитана Флинта», «Аленький цветочек», «Тайна пещеры Сим-Сим», «Бременские музыканты», а также в многих кинофильмах, включая «Беспокойство», «Дронго», «Не бойся, я с тобой!», «Колдун». 

Новость о смерти кинодеятеля стала известна вчера, 20 апреля, уточняет Лента. ру.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Сегодня, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Сегодня, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Сегодня, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Сегодня, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Сегодня, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Сегодня, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сегодня, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Сегодня, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Сегодня, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей

Вчера, 22:28

Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Вчера, 22:28

Актер Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Вчера, 18:03

Эксперт объяснил снижение интереса к концертам Киркорова и Баскова

Вчера, 18:03

Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Вчера, 17:08

Новости партнеров
2023
ru-RU