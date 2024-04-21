Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сергей Соседов вернулся на российское телевидение. Он объяснил свое временное отсутствие на одном из федеральных каналов. Как уточнил критик, он работал на условиях контракта, после окончания которого прекращались его трудовые отношения с компанией.

Доходы существенно снизились

Сергей Васильевич также отметил, что такая динамика работы его устраивала, поскольку он осознавал свою роль как временного работника. Соседов при этом не выразил никаких претензий к телеканалу и признался, что уход с телевидения не сильно повлиял на его финансовое положение, хотя доходы существенно снизились, пишет Lenta.ru.