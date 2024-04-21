Информинг » Знаменитости » Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Image 16+
Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения
Знаменитости
Источник фото: соцсети Сергея Соседова

Сергей Соседов вернулся на российское телевидение. Он объяснил свое временное отсутствие на одном из федеральных каналов. Как уточнил критик, он работал на условиях контракта, после окончания которого прекращались его трудовые отношения с компанией. 

Доходы существенно снизились

Сергей Васильевич также отметил, что такая динамика работы его устраивала, поскольку он осознавал свою роль как временного работника. Соседов при этом не выразил никаких претензий к телеканалу и признался, что уход с телевидения не сильно повлиял на его финансовое положение, хотя доходы существенно снизились, пишет Lenta.ru.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Сегодня, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Сегодня, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Сегодня, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Сегодня, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Сегодня, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Сегодня, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сегодня, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Сегодня, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Сегодня, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей

Вчера, 22:28

Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Вчера, 22:28

Актер Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Вчера, 18:03

Эксперт объяснил снижение интереса к концертам Киркорова и Баскова

Вчера, 18:03

Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Вчера, 17:08

Новости партнеров
2023
ru-RU