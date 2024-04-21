Информинг » Знаменитости » Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Image 16+
Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»
Знаменитости
Источник фото: @maydanov_official

По данным News.ru, на церемонии вручения «Шансон года — 2024» Денис Майданов не захотел осуждать победу Стаса Михайлова. Он подчеркнул, что критика успеха его коллеги — это не более чем пустое наречие. Он высказал мнение, что нельзя осуждать заслуженные победы человека, которые достигнуты тяжелым трудом. 

Майданов также подчеркнул, что когда артист попадает на свою аудиторию, это является исключительным событием. Он отметил, что творчество его коллеги пользуется любовью не только среди женщин, но и уважением среди мужчин. Для самого Дениса это стало ярким примером того, как перед нашими глазами растет большой артист.

Информационное агентство «Informing»

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

56-летняя певица Валерия снялась в прозрачных штанах

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Сегодня, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Сегодня, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Сегодня, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Сегодня, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Сегодня, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Сегодня, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сегодня, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Сегодня, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Сегодня, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Всегда есть на столе: принц Уильям назвал любимые блюда своих детей

Вчера, 22:28

Актёр Михаил Мамаев получил серьезное ранение в зоне СВО — едва не лишился глаза

Вчера, 22:28

Актер Долинский высказался о режиссере Никите Михалкове

Вчера, 18:03

Эксперт объяснил снижение интереса к концертам Киркорова и Баскова

Вчера, 18:03

Ксения Шойгу опубликовала редкое фото 2-летней дочери

Вчера, 17:08

Новости партнеров
2023
ru-RU