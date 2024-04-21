Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

По данным News.ru, на церемонии вручения «Шансон года — 2024» Денис Майданов не захотел осуждать победу Стаса Михайлова. Он подчеркнул, что критика успеха его коллеги — это не более чем пустое наречие. Он высказал мнение, что нельзя осуждать заслуженные победы человека, которые достигнуты тяжелым трудом.

Майданов также подчеркнул, что когда артист попадает на свою аудиторию, это является исключительным событием. Он отметил, что творчество его коллеги пользуется любовью не только среди женщин, но и уважением среди мужчин. Для самого Дениса это стало ярким примером того, как перед нашими глазами растет большой артист.