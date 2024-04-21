Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Близкая подруга Филиппа Киркорова, Катя Гусева, поделилась в интервью для Hi-Fi-стриминга «Звук» одним случаем, когда поп-король бросил ее прямо посреди трассы в Майами. Диджей рассказала, что несколько лет назад во время поездки в Майами артист разогнал авто до 120 км/ч, напугав ее очень сильно, так как она боится быстрой езды из-за прошлой аварии.

Потребовала остановить машину

Певец ехал опасно, выезжая на встречную полосу, показывая неправильные маневры. В один момент Катя потребовала остановить машину, на что он остановился и сказал уйти. Гусевой в итоге пришлось обратиться за помощью к экс-директору артиста Геннадию Рыбаку, который приехал и помог добраться до дома.

Звезда не разговаривала с Киркоровым несколько дней, пока он перед ней за этот инцидент не извинился.