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Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

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Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин высказал необходимость привлечения Кристины Орбакайте к административной ответственности за использование фонограммы во время ее концерта. Это, к слову, стало возможным после принятия Госдумой РФ соответствующего закона о штрафах за выступления под фонограмму без предупреждения публики. 

Планирует обратиться в правоохранительные органы

Поводом для данного обращения стало выступление исполнительницы в БКЗ «Октябрьский», где дочь Примадонны, по словам зрителей, пела под фонограмму, однако без указания этой информации в билетах и на афишах. Бородин планирует обратиться в правоохранительные органы с требованием привлечь артистку к ответственности за нарушение прав поклонников.

Информационное агентство «Informing»

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