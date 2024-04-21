Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Семья Анастасии Заворотнюк долгое время сохраняет тайну о состоянии здоровья артистки. Однако после появления многочисленных вопросов со стороны поклонников, старшая дочь актрисы Анна также рассказала о небольшом ухудшении своего состояния здоровья. Она сообщила, что подхватила вирус, который вызвал слезы, температуру, опубликовав пост об этом в своих социальных сетях.

Временно исчезла из медиа

После этого Анна временно исчезла из медиа, вызвав еще больше беспокойства и тревоги у поклонников. О состоянии здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» также никакой информации не поступало.

Теперь фанаты выражают надежду и молятся за выздоровление и Анастасии, и Анны, пишет Царьград.