Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Хотя Михаил Боярский столкнулся с серьезным заболеванием и на некоторое время даже вынужден был уйти из общественной жизни, недавно он вернулся к активной деятельности.

Согласно информации портала «Комсомольская правда», он принял участие в общественном мероприятии, а именно в акции «Тотальный диктант», где читал текст для проверки грамотности. Кроме того, артист дал интервью журналистам.

Несмотря на то, что актер чувствует себя намного лучше, отмечает, что его сердечные недуги приобрели хронический характер, а значительных улучшений в здоровье пока что не произошло.