В шоу «Маска» раскрыли, кто прятался в костюме Щенка

Популярное телешоу снова вышло в эфир, вызывая участников жюри и зрителей разгадывать идентичность человека в костюме Щенка. Этот привлекательный участник сезона не только делает зрителям хорошее настроение своими шутками, но и создает приятную атмосферу в студии.

За маской скрывался Денис Клявер

Множество предположений возникало относительно его личности: от известного певца Дениса Майданова до Кирилла Туриченко, являющегося членом жюри. Однако никто из звездного жюри не мог подумать, что за маской на самом деле скрывается Денис Клявер. Уверенность в том, что это Жан Милимеров, была шокирующе опровергнута. Это открытие вызвало смешанные эмоции у всех присутствующих.

Клявер, не высказывая этого прямо, признал, что он чувствует некоторую грусть, однако также гордится своими достижениями и благодарен всем, кто сделал эту программу захватывающей, пишет Царьград.