24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

Сестра Сергея Лазарева Полина анонсировала свадьбу внука Светланы Немоляевой в соцсетях и поделилась фотографией с торжества. Сам парень объявил о своей помолвке в декабре минувшего года.

Светлана Немоляева надеется вскоре увидеть правнуков

Светлана Немоляева, известная актриса и бабушка Сергея, выразила радость от его бракосочетания. Она надеется вскоре увидеть правнуков.

24-летний Сергей родился в браке сына Немоляевой Александра и его супруги Алины, сейчас он обучается во ВГИКе на продюсера.

В апреле Немоляева поделилась, что ее сын и его жена неоднократно покидали родительский дом из-за конфликтов. 87-летняя артистка относится к Алине, как к своей дочери. Она утверждает, что их отношения с невесткой непревзойденны, так как они очень близки, практически как подруги.