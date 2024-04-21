Информинг » Знаменитости » 24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

Image 16+
24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился
Знаменитости
Источник фото: Светлана Немоляева / Сообщество ВКонтакте

Сестра Сергея Лазарева Полина анонсировала свадьбу внука Светланы Немоляевой в соцсетях и поделилась фотографией с торжества. Сам парень объявил о своей помолвке в декабре минувшего года.

Светлана Немоляева надеется вскоре увидеть правнуков

Светлана Немоляева, известная актриса и бабушка Сергея, выразила радость от его бракосочетания. Она надеется вскоре увидеть правнуков. 

24-летний Сергей родился в браке сына Немоляевой Александра и его супруги Алины, сейчас он обучается во ВГИКе на продюсера.

В апреле Немоляева поделилась, что ее сын и его жена неоднократно покидали родительский дом из-за конфликтов. 87-летняя артистка относится к Алине, как к своей дочери. Она утверждает, что их отношения с невесткой непревзойденны, так как они очень близки, практически как подруги.

Информационное агентство «Informing»

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Сегодня, 21:28

24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

Сегодня, 21:28

Лера Кудрявцева заявила, что помирилась с мужем, который прошел лечение

Сегодня, 21:28

«Ржущий эмодзи»: Ксения Собчак посмеялась над внешним видом Тины Канделаки на ММКФ

Сегодня, 21:13

Иван Чуйков провел под руку Агату Муцениеце на красной дорожке ММКФ

Сегодня, 20:28

Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Сегодня, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Сегодня, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Сегодня, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Сегодня, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Сегодня, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Сегодня, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сегодня, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Сегодня, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Сегодня, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Новости партнеров
2023
ru-RU