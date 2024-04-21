Лера Кудрявцева заявила, что помирилась с мужем, который прошел лечение

В начале года Лера Кудрявцева объявила о разлуке с супругом. У хоккеиста Игоря Макарова возникли проблемы с алкоголем. Несмотря на это, теледива подчеркнула, что она пока что не планирует разводиться и надеется, что муж сможет преодолеть свою зависимость.

Игорь Макаров прошел лечение в реабилитационном центре

Между тем Игорь отправился на лечение в реабилитационный центр. Впервые за долгое время он опубликовал новую фотографию со своей дочерью Машей.

Проблемы в браке Леры и Игоря начались два года назад, когда у Макарова возникли финансовые трудности после потери работы. Кудрявцева тогда стала единственным кормильцем в семье. Кроме того, на новогодние праздники ведущая с дочерью столкнулись с проблемой затопления квартиры в Дубае, хотя слухи о том, что это сделал ее избранник, оказались ложью.