Информинг » Знаменитости » Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Image 16+
Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях
Знаменитости
Источник фото: @galchatalove

Экс-депутат Роман Худяков в соцсетях раскрыл мнение о семейной динамике Аллы Пугачёвой, утверждая, что она скорее бабушка, чем мать, по отношению к Гарри и Лизе. 

Худяков считает, что Пугачева будет жить в Нью-Йорке в полном одиночестве

Он описал супругов как «нафталиновые чучела», которые пользуются популярностью из-за ностальгии, а также утверждает, что они планируют переехать в Нью-Йорк. Худяков считает, что Примадонна будет жить в Нью-Йорке в полном одиночестве, в то время как ее муж будет заботиться о Лизе и Гарри, которые являются его детьми. 

Худяков при этом отклонил идею о замороженных яйцеклетках Аллы Борисовны, утверждая, что тогда таких технологий еще не было.

Информационное агентство «Informing»

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Аршавин признался, что Барановская забрала у него все при разводе

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Сегодня, 21:28

24-летний внук актрисы «Служебного романа» Немоляевой женился

Сегодня, 21:28

Лера Кудрявцева заявила, что помирилась с мужем, который прошел лечение

Сегодня, 21:28

«Ржущий эмодзи»: Ксения Собчак посмеялась над внешним видом Тины Канделаки на ММКФ

Сегодня, 21:13

Иван Чуйков провел под руку Агату Муцениеце на красной дорожке ММКФ

Сегодня, 20:28

Диджей Катя Гусева рассказала, как Киркоров бросил ее посреди трассы в Майами

Сегодня, 10:38

Бородин: Орбакайте может грозить штраф на 5 млн за выступление под фонограмму

Сегодня, 10:18

Пропала вслед за матерью. Что случилось с дочерью Анастасии Заворотнюк?

Сегодня, 10:08

Денис Майданов не захотел осуждать награду Стаса Михайлова на «Шансоне года-2024»

Сегодня, 09:48

Психолог Степанова назвала артиста Цискаридзе «истероидным нарциссом»

Сегодня, 09:43

Актёр Михаил Боярский впервые появился на публике после инфаркта

Сегодня, 09:43

Анна Хилькевич в «Шоу Воли» рассказала о дорогом подарке для 8-летней дочери

Сегодня, 09:03

Стало известно, почему Соседов уходил с телевидения

Сегодня, 08:48

У актера Омельченко были проблемы с сердцем — перед смертью он перенес инсульт

Сегодня, 08:43

Стали известны имена ведущих телешоу &quot;ВИА Суперстар!&quot;

Сегодня, 04:23

Продюсер Сергей Дворцов назвал Александра Ревву «лицемерным»

Вчера, 23:43

Разведенная Кристина Асмус планирует вновь стать мамой

Вчера, 23:23

Максим Матвеев скатился на дно — возглавил мафию

Вчера, 23:08

Гарик Сукачев раскрыл секреты семейной жизни: жена была гадким утенком

Вчера, 22:58

Ольга Орлова призналась, на что обращала внимание при выборе имен детей

Вчера, 22:53

Новости партнеров
2023
ru-RU