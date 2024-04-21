Депутат Худяков рассекретил семейную тайну Пугачёвой о младших детях

Экс-депутат Роман Худяков в соцсетях раскрыл мнение о семейной динамике Аллы Пугачёвой, утверждая, что она скорее бабушка, чем мать, по отношению к Гарри и Лизе.

Худяков считает, что Пугачева будет жить в Нью-Йорке в полном одиночестве

Он описал супругов как «нафталиновые чучела», которые пользуются популярностью из-за ностальгии, а также утверждает, что они планируют переехать в Нью-Йорк. Худяков считает, что Примадонна будет жить в Нью-Йорке в полном одиночестве, в то время как ее муж будет заботиться о Лизе и Гарри, которые являются его детьми.

Худяков при этом отклонил идею о замороженных яйцеклетках Аллы Борисовны, утверждая, что тогда таких технологий еще не было.