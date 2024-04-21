«Ржущий эмодзи»: Ксения Собчак посмеялась над внешним видом Тины Канделаки на ММКФ

Вновь Ксения Собчак выразила свое мнение об образе Тины Канделаки на Московском международном кинофестивале. На этот раз телеведущая не скрыла своего недовольства, отметив, что наряд Канделаки не произвел на нее впечатления.

Образы знаменитостей на кинофестивалях стали стандартными и не вызывают интереса

В своем Telegram-канале Собчак отметила, что сейчас образы знаменитостей на кинофестивалях стали более стандартными и не вызывают интереса, в отличие от прошлых лет, когда встречи с такими звездами, как Джек Николсон и Квентин Тарантино, оставались в памяти.

«Посмотрела только что хронику ММКФ. Все, как на подбор на стиле, нужно сказать, что никто не выбивается», — написала теледива, сопроводив свой комментарий в Телеграме «ржущим» эмодзи.