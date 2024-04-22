Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

Первый полуфинал «Маски» оказался настоящим сюрпризом не только для членов жюри, но и для зрителей. Номинантами на вылет на этот раз стали Кот, Щенок и Змей Горыныч. И, несмотря на ожидания, снял маску Щенок.

Судьи были ошарашены

Однако никто не ожидал, что под ней скрывается экс-участник «Чая вдвоем» Денис Клявер. Судьи были ошарашены, так как они полагали, что под маской находится Жан Милимеров, экс-участник коллектива «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Во втором полуфинале продолжат участвовать Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Кот, Матрешка. За кулисами проекта сняли маски такие участники, как Кукуруза, Арлекин, Мотылек, Водяной, Акула, Арлекин, Кактус, Перец.