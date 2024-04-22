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Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала

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Выяснилось, кто снял маску и покинул шоу «Маска» за пару шагов до финала
Знаменитости
Источник фото: @denisklyaver

Первый полуфинал «Маски» оказался настоящим сюрпризом не только для членов жюри, но и для зрителей. Номинантами на вылет на этот раз стали Кот, Щенок и Змей Горыныч. И, несмотря на ожидания, снял маску Щенок.

Судьи были ошарашены

Однако никто не ожидал, что под ней скрывается экс-участник «Чая вдвоем» Денис Клявер. Судьи были ошарашены, так как они полагали, что под маской находится Жан Милимеров, экс-участник коллектива «Премьер-министр» Жан Милимеров.

Во втором полуфинале продолжат участвовать Бабочка, Змей Горыныч, Енот, Кот, Матрешка. За кулисами проекта сняли маски такие участники, как Кукуруза, Арлекин, Мотылек, Водяной, Акула, Арлекин, Кактус, Перец.

Информационное агентство «Informing»

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