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Артём Ткаченко признался, что он попал в кино через постель

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Артём Ткаченко признался, что он попал в кино через постель
Знаменитости
Источник фото: соцсети Артема Ткаченко

Артем Ткаченко, известный по роли в телесериале «Вампиры средней полосы», гостил в шоу Павла Воли на канале ТНТ. Он поделился своим путем в киноиндустрии, а также самым удивительным опытом на съемках. Актер отметил дружбу с Волей более 10 лет, несмотря на семейные обязанности.

Артист также рассказал о первом опыте на съемках фильма, где привлек внимание продюсеров. Он признался, что друг предложил ему участвовать в фильме «Даже не думай!», но изначально он отказался.

«Лежал на кровати в общаге, был первокурсником Щепкинского училища…», — сказал Ткаченко, но его перебил соведущий Илья Соболев.

«На кровати, это значит, ты попал в кино через постель?».

«Значит да, через постель», — ответил Ткаченко.

Также он упомянул необычную роль с гримом, закрывающим рот, и выразительными глазами. Вспомнил Артем встречу с Эдрианом Броуди, отметив их внешнее сходств, пишет Вокруг ТВ.

Информационное агентство «Informing»

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