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Кресло судьи в программе «Модный приговор» займёт женщина: Где Рогов?

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Кресло судьи в программе «Модный приговор» займёт женщина: Где Рогов?
Знаменитости
Источник фото: @modniy.tv

Редакция «Модного приговора» решила провести эксперимент, создав «женскую» и «мужскую» версии проекта. В роли ведущего «мужской» версии в этот раз выступил Александр Рогов, ведущей «женской» версии стала Лилия Рах. Этот шаг, по мнению продюсера, добавит разнообразия и позволит лучше понять героинь. 

Илья Кривицкий считает, что мужчина-судья - традиция, однако женщина-судья - большая интрига, поскольку ранее в кресле судьи проекта не было никогда женщин. 

Проект не только о моде

Лилия Рах - стилист, блогер, бизнесвумен, которая пережила трудности, включая ложное обвинение в преступлении. Она считает, что проект не только о моде, но и о женщинах, их судьбах, чувствах. Хотя изначально она отнеслась к предложению о занятии кресла судьи с осторожностью, теперь надеется, что сможет справиться с этим непростым вызовом.

Информационное агентство «Informing»

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