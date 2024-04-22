Дмитрий Нагиев впервые объяснил уход с ТВ

После своего ухода с телевидения в начале 2022 года Дмитрий Нагиев стал объектом интереса из-за недостатка информации о его текущей жизни. Однако, сам актер пояснил свое решение и намекнул на проведение личных занятий.

В сентябре 2022 года Дмитрия вернули на Первый канал для участия в «Голосе», хотя причины его отсутствия оставались неясными. Генеральный продюсер канала объяснил это как «усталость» или «творческий отпуск». Нагиев подтвердил свое намерение сконцентрироваться на работе в кино, театре и, вполне возможно, даже в бизнесе.

Он отметил, что вернется на ТВ, когда настанет подходящее время для ведения развлекательных программ, пишет Царьград.