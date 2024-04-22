Индексацию отменят, а пенсию пересчитают. Пенсионеров ждет долгожданный сюрприз

Пенсионерам объявлены новые правила начисления пенсий, заменяющие систему индексации. При этом предоставляется возможность перерасчета выплат при получении специального статуса, пояснил пенсионный эксперт Сергей Власов.

Перерасчет проводится ежегодно

Изменения затронут пенсионеров, продолжающих работать, которые по закону не получают ежегодную индексацию, но фактически она начисляется только после увольнения. Однако, если пенсионеры станут самозанятыми, они смогут получать индексацию. Перерасчет выплат проводится ежегодно в августе для официально трудоустроенных пенсионеров, учитывая пенсионные баллы, накопленные за предыдущий год.

Максимальное увеличение составляет около трех баллов или приблизительно 400 рублей, пишет ngnovoros.ru.