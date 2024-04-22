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Певица Ольга Кормухина пояснила, почему не считает Шнурова музыкантом

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Певица Ольга Кормухина пояснила, почему не считает Шнурова музыкантом
Знаменитости
Источник фото: @olgakormuhina

Певица Ольга Кормухина высказала свое мнение о Сергее Шнурове, отметив отсутствие у музыканта уважения к этой профессии. Как подчеркнула заслуженная артистка России, она не считает его выдающимся музыкантом и сомневается, что какие-либо интеллектуальные люди посещают его концерты.

Должны проявлять уважение к своей профессии

Кормухина отметила, что художники, писатели и режиссеры должны проявлять уважение к своей профессии и себе, чего, по ее мнению, нет у Шнурова. Певица также выразила свое мнение о языке песен Сергея, считая его неподходящим для выдающегося музыканта. Она упомянула, что интеллектуальные люди, такие как Пушкин, не выбирал бы подобный стиль. 

Кормухина выразила напоследок недовольство тем, что некоторые из текстов Шнурова, по ее мнению, свидетельствуют о недостаточном уважении к высокой культуре и цинизме, пишет АиФ.

Информационное агентство «Informing»

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