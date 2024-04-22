Лепс честно прокомментировал идею включить песни Шамана в школьную программу

Григорий Лепс выразил положительное отношение к идее включения треков Шамана и Олега Газманова в школьную программу, хотя прежде он и не слышал о такой инициативе. В марте этого года в Госдуме РФ была выдвинута идея включения современных патриотических композиций в учебный план российских школ.

Многие артисты поддержали эту идею, предлагая свои песни для обсуждения. Сосо Павлиашвили, к примеру, считает, что его композиция под названием «Небо на ладони» и хит «Помолимся за родителей» могут стать прекрасным выбором для школьников, тогда как Юрий Антонов сомневается, что его песни войдут в данный список, пишет Газета.ру.