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Певец Денис Клявер прятался в костюме Щенка на телешоу «Маска»

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Певец Денис Клявер прятался в костюме Щенка на телешоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @denisklyaver

В последнем эпизоде «Маски» звездное жюри раскрыло личность Щенка, которым оказался Денис Клявер. Кирилл Туриченко, солист «Иванушек International», угадал первым правильно, кто скрывался под этой маской, что затем только подтвердили остальные судьи и председатель коллегии Филипп Киркоров. 

Как отметил поп-король, если бы не Туриченко, то события развивались бы иначе, похвалив его за догадку. Клявер также признался, что он пытался скрыться под образом Жана Милимерова. Он выразил радость, что принимал участие в программе, несмотря на то, что в полуфинале ушел. 

Денис подчеркивает, что участие в телешоу позволило ему вернуться в детство, а также исполнить фантастические номера, которые были очень интересными и яркими.

Информационное агентство «Informing»

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