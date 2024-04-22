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Соседов прокомментировал скандальное увольнение с НТВ

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Соседов прокомментировал скандальное увольнение с НТВ
Знаменитости
Источник фото: Сергей Соседов / Сообщество ВКонтакте

Музыкальный критик не получил объяснений по поводу своего увольнения из программы «За гранью»

Музыкальный критик Сергей Соседов был исключен из передачи «За гранью« канала НТВ, однако при этом он остался в шоу «Суперстар". Музыкальный критик отметил, что он так и не получил объяснений по поводу своего увольнения из программы "За гранью», которая была якобы сделана специально для него. Участие в »Суперстар» продолжается, так как запланированы два сезона. 

Соседов подчеркнул, что он участвовал в этом проекте до появления «За гранью», поэтому его полного ухода с НТВ не произошло.

«Никуда не приходил, ниоткуда не уходил. Из одного шоу меня убрали, в другом оставили, вот и все», - пояснил Сергей Васильевич.

Информационное агентство «Informing»

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