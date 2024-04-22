Киркоров рассказал об измене Пугачевой во время их брака

История Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой у фанатов вызывает много эмоций. В программе «Новые русские сенсации» поп-король откровенно рассказал о разочаровании в отношениях с Примадонной.

Киркоров начал замечать измены со стороны звездной супруги

Киркоров признался, что он начал замечать измены со стороны звездной супруги, что причиняло ему невыносимую боль и сильное разочарование. Певец, несмотря на сложные моменты, не испытывает злобы к Пугачевой, видя, что она нашла свое счастье.

Друзья отмечали, что перед разводом с Аллой Борисовной Киркоров переживал непростые времена, стараясь воплотить в жизнь новые проекты. Однажды напряженное эмоциональное состояние певца проявилось в гримерной, где он довел Примадонну до слез.