Телеведущая Алёна Водонаева снялась в сексуальном купальнике

Алёна Водонаева с удовольствием делится новыми фотографиями в бикини, но подписчики в этот раз уделили больше внимания ее фигуре, выражая восхищение и даже зависть.

Текущий вес ведущей не удовлетворяет ее

Как призналась теледива, ее текущий вес не удовлетворяет ее, поэтому она продолжает упорно работать над собой.

Ранее ведущая открыто рассказывала о борьбе с расстройством пищевого поведения. Это произошло после участия в телешоу «Звезды в Африке».

Отметим также, что Водонаева поддерживает хорошие отношения с бывшим мужем, воспитывает сына, но больше не планирует иметь детей, строя свою жизнь «лишь для себя любимой». Несмотря на отсутствие чувства влюбленности, Алена наслаждается одиночеством.