Сестра Леонида Агутина призналась, что брат помог купить ей роскошную квартиру в Подмосковье

Леонид Агутин помог своей сестре приобрести роскошную 3-комнатную квартиру в Видном (Подмосковье), добавив ей необходимую сумму. Ксения подчеркнула дружные отношения с братом и отметила, что он всегда готов помочь, если к нему обратиться за помощью. Как упомянула женщина, в основном помощь оказывается через отца.

Сестра артиста не смогла бы накопить на квартиру

Сама Ксения работает социальным работником, она помогает пожилым людям, растит детей одна. Сестра артиста призналась, что не смогла бы накопить на квартиру.

Отец Леонида и Ксении развелся с их матерью, но со временем сумел восстановить хорошие отношения с детьми от первого и второго браков.